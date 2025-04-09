Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Youth dies after being hit by a motorcyclist

Meerut News: बाइक सवार की टक्कर से युवक की मौत

Fri, 06 Nov 2026 12:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Youth dies after being hit by a motorcyclist
बाइक सवार की टक्कर से युवक की मौत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। मेरठ-रूड़की बाईपास पर तेज रफ्तार बाइक सवार ने सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मार दी। जिससे युवक की मौत हो गई। टीपी नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
परतापुर के ग्राम बहादुरपुर मोहउद्दीनपुर निवासी जितेन्द्र कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार देर शाम उसका भाई अमित कुमार परतापुर की एक फैक्टरी से काम कर वापस आ रहा था। वह दिल्ली- रुड़की बाईपास स्थित अंसल सुशांत सिटी के पास सड़क पार करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान रुडकी की ओर से आई तेज रफ्तार बाइक ने अमित को टक्कर मार दी। इसमें अमित घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे तत्काल सुभारती मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची टीपीनगर थाना पुलिस ने अमित के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।
विज्ञापन

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि टीपीनगर पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की सीसीटीवी के माध्यम से पहचान का प्रयास करना शुरू कर दिया है। --------
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed