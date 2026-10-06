Meerut News: रंजिश के चलते युवक को पीटा, चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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सरूरपुर। कस्बा हर्रा निवासी दानिश के साथ मारपीट करने वाले आरोपी रियाजुद्दीन, शमसुद्दीन, राशिद, आसिफ के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।रविवार को दानिश अपने घर से कार खड़ी करने के लिए घर में जा रहा था। जैसे ही वह आरोपी रियाजुद्दीन के घर के सामने पहुंचा तो आरोपियों ने कार को रोककर उसके साथ गाली गलौज कर दी। जब उसने गाली का विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडे हुए धारदार हथियार से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। दाशि पिता ईशा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज की है।सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम दबिश दे रही है।