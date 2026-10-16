Meerut News: युवक पर हमला, तीन के खिलाफ प्राथमिकी

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रोहटा। डालमपुर गांव में घर के बाहर बैठे गौरव पर पड़ोसी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।डालमपुर निवासी गौरव पुत्र वीरेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बृहस्पतिवार को वह अपने चाचा भूपेंद्र के घर के सामने बैठा हुआ था। आरोप है कि विपिन शराब के नशे में वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। गौरव ने गाली देने से मना किया तो आरोपी वहां से चला गया। आरोप है कि कुछ देर बाद विपिन अपने भाई ललित और अजीत के साथ वापस आया और गौरव पर हमला कर दिया। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।