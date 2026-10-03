Meerut News: अवैध तमंचे के साथ युवक गिरफ्तार

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शुक्रवार रात पुलिस टीम रामराज क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान हस्तिनापुर की तरफ से आ रहे युवक को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। लेकिन वह पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से .315 बोर का तमंचा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विपिन कुमार निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना रामराज जनपद मुजफ्फरनगर बताया। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि आरोपी का आर्म्स एक्ट में चालान कर दिया है ।

बहसूमा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है।