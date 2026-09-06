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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Young woman beaten and scalded with hot tea for resisting molestation; FIR registered against three individuals.

Meerut News: छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को पीटा, गर्म चाय डाली, तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Sun, 06 Sep 2026 10:16 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:16 PM IST
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Young woman beaten and scalded with hot tea for resisting molestation; FIR registered against three individuals.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोदीपुरम। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र की रुड़की रोड स्थित कॉलोनी में पड़ोसियों पर लगातार गाली-गलौज मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए युवती ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
युवती का आरोप है कि विरोध करने पर पड़ोसी महिला और उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। वहीं महिला के बेटे ने शराब के नशे में उसके पिता के साथ मारपीट करते हुए डंडे और कैंची से हमला कर दिया।आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी।
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युवती ने पल्लवपुरम थाने में प्राथमकी दर्ज करते हुए बताया कि उसके घर के सामने रहने वाले आरोपी उसके परिजनों को परेशान करते हैं। आरोप है कि पड़ोसी उसके बारे में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसके पिता के साथ भी गाली-गलौज करते हैं। युवती के जब पड़ोसियों से इस तरह का व्यवहार करने का कारण पूछा तो पड़ोसी महिला ने उसके साथ दोबारा बदसलूकी की और चप्पल से पीटा।
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आरोप है कि महिला के पति ने भी युवती के साथ अभद्रता की। उसने युवती पर गर्म चाय फेंंक दी और उसका गिरेबान पकड़ लिया। इसके बाद दोनों ने उसके साथ हाथापाई की। घटना के बाद से युवती और उसके परिजन परेशान हैं। युवती ने आरोप लगाया कि बीती रविवार रात महिला ने अपने बेटे को मौके पर भेजा। उसका बेटा शराब के नशे में था। उसने युवती के पिता के साथ मारपीट की और डंडे व कैंची से हमला कर दिया। आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।


सीओ दौराला शिव ठाकुर का कहना है कि युवती की तहरीर पर आरोपी अमित कुमार, गंगा और शेर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
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