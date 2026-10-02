Meerut News: युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर तीन साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि आरोपी उससे शादी करने की बात कहकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। शादी के लिए दबाव बनाने पर उसने इंकार कर दिया। कुछ दिन पहले शादी की तैयारी के नाम पर महिला से नकदी और सोने-चांदी के आभूषण लेकर गायब हो गया। महिला ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।पीड़ित महिला ने शुक्रवार को थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि करीब तीन साल पहले मिस कॉल के जरिए महिला की आरोपी युवक से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। युवक ने महिला से नजदीकियां बढ़ाईं और शादी करने का भरोसा दिलाया। महिला का आरोप है कि शादी का वादा कर आरोपी ने करीब तीन साल तक उसका शारीरिक शोषण किया।महिला के अनुसार जब उसने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो वह टालमटोल करने लगा और बाद में शादी से मना कर दिया। कुछ दिन पहले आरोपी ने शादी करने की बात कहते हुए महिला से पैसे और सोने-चांदी के आभूषण ले लिए। सामान और रुपये लेने के बाद वह गायब हो गया। महिला को दो दिन पहले उसे जानकारी हुई कि आरोपी पहले से शादीशुदा है।सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।