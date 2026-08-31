Meerut News: सेवानिवृत्ति पर यशपाल सिंह को दी भावभीनी विदाई

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हस्तिनापुर। नगर पंचायत कार्यालय में सोमवार को प्रभारी जन्म-मृत्यु यशपाल सिंह के सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत के कर्मचारियों, सभासदों और नगर के गणमान्य लोगों ने यशपाल सिंह एवं उनके परिवार का सम्मान कर उनके स्वर्णिम सेवाकाल के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। चेयरपर्सन सुधा खटीक ने कहा कि यशपाल सिंह ने अपने सेवाकाल के दौरान जिम्मेदारियों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वह्न किया। नगर पंचायत में जन्म-मृत्यु संबंधी कार्यों के संचालन में उनके योगदान को भी सराहा गया। कर्मचारियों और सभासदों ने यशपाल सिंह को स्मृति चिह्न एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया। परिवार के सदस्यों का भी स्वागत किया गया। सेवानिवृत्ति के अवसर पर यशपाल सिंह भावुक नजर आए। इस मौके पर नगर पंचायत के रविंद्र कुमार, हर्ष, संजय जिनवाल, पुनीत, वार्ड सभासद मनोज, मखदूमपुर कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।