Meerut News: फूलबाग जैन मंदिर में उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा

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मेरठ। फूलबाग कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में शुक्रवार को दशलक्षण पर्व के दसवें दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा की गई। सुबह पारसनाथ भगवान का अभिषेक किया गया। श्रीजी की शांतिधारा की बोली मनोज जैन और अर्पन जैन ने लगाई। सिद्ध प्रभु की बोली हेमंत जैन एवं प्रशांत जैन ने ली। अध्यक्ष हेमंत जैन ने विधि विधान से धार्मिक क्रियाएं संपन्न कराईं। कार्यक्रम में राजेश जैन, नवीन जैन, हेमंत, अतुल, राहुल, संजय, वीरेश, विनोद, योगेंद्र, रमेश आदि मौजूद रहे। ब्यूरो