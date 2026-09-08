Meerut News: शिक्षा और स्वावलंबन से ही मजबूत होगा महिला समाज

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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। कस्बे के श्रीकृष्ण मंदिर परिसर में मंगलवार को मेरठ सेवा समाज संस्था की ओर से बालिका एवं साक्षरता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवतियों को शिक्षा, स्वावलंबन और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान विभिन्न 17 गांवों में संचालित साक्षरता, सिलाई, कंप्यूटर समेत अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली करीब 350 महिलाओं और युवतियों को प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया गया।मुख्य अतिथि एसआई रोशनी वर्मा ने महिला सशक्तीकरण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाएं किसी भी प्रकार के भय या संकोच में न रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आगे आएं। शिक्षा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से महिलाएं स्वयं को मजबूत बना सकती हैं।महिला कर्मचारी आंगनबाड़ी संघ की जिला अध्यक्ष संतोष परमार ने महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।संस्था के डायरेक्टर जोमन जोसफ और को-ऑर्डिनेटर दीपक कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे साक्षरता एवं कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी।