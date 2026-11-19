पुलिसकर्मी नजर नहीं आने पर उठे सवाल

मेले जैसे सार्वजनिक आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो में मारपीट के दौरान कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है। इस वजह से यह सवाल भी उठ रहा है कि मेले में पुलिसकर्मियों की तैनाती थी या नहीं और घटना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कहां थी।



पुलिस ने शुरू की वीडियो की जांच

फिलहाल मारपीट की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है।