मेरठ: मेले में युवतियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल; सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में लगे मेले में युवतियों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ युवक युवतियों को दौड़ाकर पीटते नजर आ रहे हैं। घटना के दौरान पुलिसकर्मी दिखाई नहीं देने पर मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। सीओ कोतवाली के मुताबिक, पुलिस वीडियो की जांच कर रही है।
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मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में लगे मेले में युवतियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ युवकों ने मेले में घूमने आई युवतियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। वीडियो में युवक युवतियों के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान मेले में अफरातफरी का माहौल नजर आ रहा है।
दौड़ाकर पीटते दिखे युवक, तमाशबीन बने रहे लोग
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक युवतियों के पीछे दौड़ रहे हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। घटना के दौरान आसपास मौजूद कई लोग तमाशबीन बने दिखाई दे रहे हैं। सार्वजनिक स्थान पर युवतियों के साथ हुई इस घटना ने मेले में आने वाली महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
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पुलिसकर्मी नजर नहीं आने पर उठे सवाल
मेले जैसे सार्वजनिक आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो में मारपीट के दौरान कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है। इस वजह से यह सवाल भी उठ रहा है कि मेले में पुलिसकर्मियों की तैनाती थी या नहीं और घटना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कहां थी।
पुलिस ने शुरू की वीडियो की जांच
फिलहाल मारपीट की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है।