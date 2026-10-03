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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Women beat up an elderly person in Ikdi and injured him by striking his leg with a sharp object.

Meerut News: ईकड़ी में महिलाओं ने बुजुर्ग को पीटा, पैर में नुकीली वस्तु मारकर किया घायल

Sat, 03 Oct 2026 07:00 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:00 PM IST
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Women beat up an elderly person in Ikdi and injured him by striking his leg with a sharp object.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरधना। ईकड़ी गांव में घर के सामने लघुशंका करने को लेकर हुए विवाद में दो महिलाओं पर 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ मारपीट करने और नुकीली वस्तु से पैर पर वार कर घायल करने का आरोप है। घायल पक्ष ने थाना सरधना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
ईकड़ी निवासी 70 वर्षीय झज्जू कश्यप का बुधवार रात घर के सामने रहने वाली महिलाओं से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया गया कि घर के सामने पेशाब करने को लेकर कहासुनी हुई थी। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दो महिलाओं ने बुजुर्ग के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान नुकीली वस्तु से पैर पर वार कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गए।
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घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। घायल पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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