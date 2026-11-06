Meerut News: बस में महिला के जेवरात और नकदी चोरी

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गांव पलड़ा थाना हस्तिनापुर निवासी सुनीत ने बताया कि पांच नवंबर को वह अपनी बहन चीनू को मवाना से मीरापुर जाने वाली बस में बैठाने आया था। आरोप है कि बस में दो युवक उनके पीछे चढ़े और चीनू की सीट के पास बैठ गए। मीरापुर पहुंचने पर चीनू ने अपना बैग संभाला। उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात और दस हजार रुपये नकद गायब मिले। सुनीत ने थाने पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आरोपितों पर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।मवाना। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी बस में सफर के दौरान महिला के बैग से सोने-चांदी के जेवरात और दस हजार रुपये की नकदी चोरी होने के संबंध में पीड़िता के भाई ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।गांव पलड़ा थाना हस्तिनापुर निवासी सुनीत ने थाने में दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह पांच नवंबर को अपनी बहन चीनू को मवाना थाने के सामने से मीरापुर जाने वाली निजी बस में बैठाने आया था। आरोप है कि बस में उसके पीछे दो युवक भी चढ़े और बहन की सीट के पास ही बैठ गए. मीरापुर पहुंचने पर जब बहन ने अपना बैग संभाला, तो उसमें रखे सोने के कंगन, ओम, दो जोड़ी झुमकी, एक अंगूठी, एक गले का सेट, कानों की कुंडल, चांदी की पांच जोड़ी चुटकी और दस हजार रुपये नकद गायब मिले।पूरी घटना की जानकारी मिलने पर भाई ने थाने पहुंचकर बस स्टाप के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और आरोपित युवकों का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।