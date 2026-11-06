Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Woman's jewellery and cash stolen on a bus

Meerut News: बस में महिला के जेवरात और नकदी चोरी

Fri, 06 Nov 2026 08:18 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:18 PM IST
विज्ञापन
Woman's jewellery and cash stolen on a bus
मवाना। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी बस में सफर के दौरान महिला के बैग से सोने-चांदी के जेवरात और दस हजार रुपये की नकदी चोरी हो गई। पीड़िता के भाई ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

गांव पलड़ा थाना हस्तिनापुर निवासी सुनीत ने बताया कि पांच नवंबर को वह अपनी बहन चीनू को मवाना से मीरापुर जाने वाली बस में बैठाने आया था। आरोप है कि बस में दो युवक उनके पीछे चढ़े और चीनू की सीट के पास बैठ गए। मीरापुर पहुंचने पर चीनू ने अपना बैग संभाला। उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात और दस हजार रुपये नकद गायब मिले। सुनीत ने थाने पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आरोपितों पर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।-----
विज्ञापन








मवाना। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी बस में सफर के दौरान महिला के बैग से सोने-चांदी के जेवरात और दस हजार रुपये की नकदी चोरी होने के संबंध में पीड़िता के भाई ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

गांव पलड़ा थाना हस्तिनापुर निवासी सुनीत ने थाने में दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह पांच नवंबर को अपनी बहन चीनू को मवाना थाने के सामने से मीरापुर जाने वाली निजी बस में बैठाने आया था। आरोप है कि बस में उसके पीछे दो युवक भी चढ़े और बहन की सीट के पास ही बैठ गए. मीरापुर पहुंचने पर जब बहन ने अपना बैग संभाला, तो उसमें रखे सोने के कंगन, ओम, दो जोड़ी झुमकी, एक अंगूठी, एक गले का सेट, कानों की कुंडल, चांदी की पांच जोड़ी चुटकी और दस हजार रुपये नकद गायब मिले।

पूरी घटना की जानकारी मिलने पर भाई ने थाने पहुंचकर बस स्टाप के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने और आरोपित युवकों का पता लगाकर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed