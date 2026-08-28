Meerut News: खेत पर महिला से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 09:51 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 09:51 PM IST
विज्ञापन
बहसूमा। क्षेत्र के एक गांव में खेत पर गई महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए हस्तिनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है।
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला अपने खेत पर गई थी। आरोप है कि बहसूमा निवासी अरशद वहां पहुंचा और महिला को अकेली देखकर उसके साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए कड़ा विरोध किया और शोर मचा दिया। खुद को घिरते देख आरोपी मौके से भाग गया। पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर दी।
सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया था। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला अपने खेत पर गई थी। आरोप है कि बहसूमा निवासी अरशद वहां पहुंचा और महिला को अकेली देखकर उसके साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए कड़ा विरोध किया और शोर मचा दिया। खुद को घिरते देख आरोपी मौके से भाग गया। पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर दी।
विज्ञापन
सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया था। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया।
विज्ञापन