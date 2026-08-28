फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Woman molested in field; accused arrested.

Meerut News: खेत पर महिला से छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

Fri, 28 Aug 2026 09:51 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 09:51 PM IST
विज्ञापन
Woman molested in field; accused arrested.
बहसूमा। क्षेत्र के एक गांव में खेत पर गई महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए हस्तिनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला अपने खेत पर गई थी। आरोप है कि बहसूमा निवासी अरशद वहां पहुंचा और महिला को अकेली देखकर उसके साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए कड़ा विरोध किया और शोर मचा दिया। खुद को घिरते देख आरोपी मौके से भाग गया। पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ नामजद तहरीर दी।
विज्ञापन

सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया था। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed