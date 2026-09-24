फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Woman jumps into Ganga Canal; diver saves her.

Meerut News: गंगनहर में कूदी महिला, गोताखोर ने बचाया

Thu, 24 Sep 2026 08:26 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:26 PM IST
विज्ञापन
Woman jumps into Ganga Canal; diver saves her.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोहटा। पूठखास गंगनहर पुल पर बृहस्पतिवार शाम एक महिला ने गंगनहर में छलांग लगा दी। महिला को पानी में कूदते देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचा दिया। पुल पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल गोताखोर की मदद से महिला को गंगनहर से सकुशल बाहर निकाल लिया। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ कर उसके परिजनों को सूचना दी और महिला को उनके सुपुर्द कर दिया।

बताया गया कि अट्टा गांव निवासी महिला बृहस्पतिवार शाम किसी बात को लेकर परेशान होकर पूठ खास गंगनहर पुल पर पहुंची थी। महिला कुछ देर पुल पर खड़ी रही। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उसने गंगनहर में छलांग लगा दी। वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाकर पुलिस को सूचना दी। गंगनहर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल गोताखोर को मौके पर बुलाया। गोताखोर ने पानी में तलाश कर महिला को बाहर निकाल लिया। इसके बाद पुलिस ने महिला से घटना के संबंध में जानकारी ली और उसके परिजनों को मौके पर बुलाया। महिला को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया गया।
विज्ञापन

सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि महिला परेशान नजर आ रही थी। पुलिस ने समय रहते उसे गंगनहर से बाहर निकाल लिया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed