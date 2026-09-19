Meerut News: बेटी को घर छोड़कर दौराला गई महिला लापता

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दौराला। समौली गांव निवासी एक महिला अपनी तीन वर्षीय बेटी को घर छोड़कर दौराला जाने के दौरान बृहस्पतिवार को लापता हो गई। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर पति ने परिजनों के साथ रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजन दौराला थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर महिला की तलाश कराने की गुहार लगाई।समौली गांव निवासी अजय ने पुलिस को बताया कि करीब दस वर्ष पहले उसकी शादी पुरा महादेव गांव निवासी पिंकी से हुई थी। शादी के सात वर्ष बाद उनके घर बेटी का जन्म हुआ। परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अजय के अनुसार, बृहस्पतिवार दोपहर उसकी पत्नी पिंकी तीन वर्षीय बेटी को घर पर छोड़कर किसी काम से दौराला गई थी। उस समय अजय ड्यूटी पर था। ड्यूटी से लौटने पर पत्नी के घर पर नहीं मिलने की जानकारी हुई। इसके बाद उसने परिजनों के साथ उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर खोजबीन के बाद भी महिला का पता नहीं चल सका।सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि महिला की तलाश शुरू कर दी गई है।