Meerut News: वाशिंग मशीन में कपड़े धोते समय महिला को लगा करंट, मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रशीदनगर की राधना वाली गली में रविवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया। घर में वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते समय महिला आदिला (45) करंट की चपेट में आ गई। परिजनों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई से इन्कार कर दिया।रशीदनगर निवासी नईम ने पुलिस को बताया कि रविवार दोपहर उसकी पत्नी आदिला घर में वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रही थी। इसी दौरान मशीन में अचानक करंट उतर आया। महिला करंट की चपेट में आ गई और शोर मचाने लगी। महिला की आवाज सुनकर परिवार के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे।परिजनों ने महिला को करंट से बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। परिजनों महिला को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन महिला की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में सूचना पुलिस को दी गई।लिसाड़ी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने हादसे के संबंध में परिजनों से पूछताछ की। परिजनों ने किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। महिला की अचानक करंट लगने से मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह का कहना है कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया।