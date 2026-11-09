Meerut News: आजमपुर में महिला का फंदे पर लटका मिला शव, परिवार में छाया मातम

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रोहटा। आजमपुर गांव में सोमवार को महिला रजनी का शव मकान की छत पर बने कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना के समय महिला घर में अकेली थी। सूचना पर पहुंची रोहटा पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया।जानकारी के अनुसार, सलाहपुर गांव निवासी रजनी की शादी करीब छह वर्ष पहले आजमपुर निवासी नवीन के साथ हुई थी। नवीन मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करता है। सोमवार सुबह वह मजदूरी करने चला गया था। घर पर रजनी अकेली थी, जबकि उसके सास-ससुर भी काम पर गए हुए थे। बताया गया कि दोपहर करीब दो बजे सास-ससुर मजदूरी करके घर लौटे तो रजनी नीचे नहीं दिखाई दी। तलाश करते हुए वे मकान की छत पर बने कमरे में पहुंचे तो वहां रजनी का शव लोहे के कुंदे से रस्सी के फंदे पर लटका मिला। यह देखकर परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई।सूचना पर थाना दोहटा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सीओ सरधना आशुतोष कुमार का कहना है कि प्रारंभिक जानकारी में गृह क्लेश की बात सामने आई है। हालांकि आत्महत्या के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर नहीं दी गई है।