Meerut News: महिला के साथ ससुरालियों ने की मारपीट, छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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दौराला। कैली गांव निवासी फरीद अली ने बेटी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए उसकी ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।कैली निवासी फरीद अली ने दौराला थाने पर दर्ज प्राथमिकी में बताया कि उनकी बेटी इसरत की शादी मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव जोला में हुई है। आरोप है कि शादी के बाद से ही बेटी के साथ आए दिन झगड़ा किया जाता था। 13 अक्तूबर को बेटी ने फोन कर अपने साथ मारपीट होने की जानकारी दी। आरोप है कि ससुराल पक्ष के तालिब, मुजम्मिल, इकराम, हसरत, बुकरान और शहनाज ने मारपीट की, जिसमें बेटी को चोटें आईं। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाना दौराला पहुंचकर पुलिस से शिकायत की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि तहरीर के आधार पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।