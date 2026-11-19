मेरठ: एमडीए में किसानों का धरना जारी, महापंचायत की चेतावनी

मेरठ में संयुक्त किसान संघर्ष समिति के किसानों का एमडीए परिसर में धरना जारी है। किसान अपनी मांगों के समाधान की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आने वाले दिनों में महापंचायत आयोजित की जाएगी और शहर को जाम किया जाएगा।

मेरठ: 26 नवंबर को पहुंचेगी गुरु रविदास जयंती की समरसता यात्रा

संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रस्तावित सामाजिक समरसता यात्रा 26 नवंबर को मेरठ पहुंचेगी। यात्रा बागपत से होते हुए मेरठ में प्रवेश करेगी। शताब्दीनगर में माधव कुंज के सामने विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें 20 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना जताई गई है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यात्रा में शामिल लोग रात में मेरठ में प्रवास करेंगे और 27 नवंबर को हापुड़ के लिए रवाना होंगे।

शामली: कांधला में वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 15 वाहन बरामद

शामली के कांधला में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर 14 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी समेत कुल 15 वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी चोरी के वाहनों को ग्राम गढ़ीरामकौर स्थित नहर पटरी के पास सिंचाई विभाग के खंडहर में छिपाकर रखते थे। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, 12 नवंबर को कांधला कस्बे में शुक्रों वाली मस्जिद के पास और 25 अगस्त को गढ़ी अब्दुल्ला खां गांव से बाइक चोरी हुई थी। दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मेरठ: सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के बाद पुनर्वास का मुद्दा गरमाया

शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद प्रभावित मकान मालिकों और व्यापारियों के पुनर्वास का मुद्दा फिर चर्चा में है। गुरुवार को गढ़ रोड स्थित होटल सम्राट स्वीट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुनर्वास और आवासीय भवनों के नियमितीकरण को लेकर जानकारी दी गई। प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया कि आवास एवं विकास परिषद की शास्त्रीनगर आवासीय योजना में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और स्थल निर्धारित होने के बावजूद कुछ लोगों ने आवासीय मकानों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कीं। वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को पानी और बिजली के कनेक्शन सहित जनोपयोगी सुविधाएं भी मिलती रहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन, प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उत्तर प्रदेश शासन की 22 सितंबर 2026 को जारी नियमितीकरण पॉलिसी पर भी चर्चा हुई।

मेरठ का मौसम: सुबह-शाम स्मॉग, दिन में धूप से राहत; AQI 193

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम के समय स्मॉग का असर महसूस किया जा रहा है, जबकि दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। बुधवार को मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 193 दर्ज किया गया। बागपत में यह 209 और गाजियाबाद में 228 रहा, जबकि मुजफ्फरनगर में AQI 127 दर्ज किया गया। रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने से ठंड बढ़ रही है। सुबह और देर रात बाहर निकलने वालों को ठिठुरन का अधिक एहसास हो रहा है।