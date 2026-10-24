वेस्ट यूपी से खास खबरें: MLC चुनाव में कम वोटिंग, चार दोषियों की हाईकोर्ट में अपील, मेरठ की हवा सबसे प्रदूषित

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मेरठ-सहारनपुर खंड शिक्षक और स्नातक विधान परिषद सीटों के लिए शुक्रवार को दोनों मंडलों के नौ जिलों में मतदान संपन्न हुआ। शिक्षक सीट पर 57.64 प्रतिशत और स्नातक सीट पर 35.81 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। वर्ष 2020 के मुकाबले दोनों सीटों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट रही। मतदान के बाद दोनों सीटों के 18 उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया। मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया।इस चुनाव में शिक्षक राजनीति के पुराने दिग्गजों की गैरमौजूदगी खास चर्चा में रही। वर्ष 2020 में भाजपा ने शिक्षक सीट पर ओमप्रकाश शर्मा और स्नातक सीट पर हेम सिंह पुंडीर को हराकर शिक्षक संगठनों के लंबे राजनीतिक प्रभाव को चुनौती दी थी।इस बार ओमप्रकाश शर्मा, हेम सिंह पुंडीर और डॉ. उमेश चंद त्यागी जैसे प्रमुख चेहरे मैदान में नहीं हैं। शिक्षक संगठनों के सामने अपनी पारंपरिक ताकत बनाए रखने की चुनौती है, जबकि भाजपा दोनों सीटों पर जीत की उम्मीद लगाए हुए है। नामांकन के दौरान विभिन्न शिक्षक गुटों के बीच गठबंधन की चर्चाएं भी हुईं, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। अब चुनाव परिणाम से स्पष्ट होगा कि शिक्षक संगठनों की स्थिति कैसी रहती है।मेरठ के सौरभ राजपूत और अमित कश्यप हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाए चारों दोषियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। दोषियों की ओर से निजी अधिवक्ताओं के माध्यम से अपील दाखिल की गई है।इस बीच मेरठ जेल प्रशासन ने चारों दोषियों को अलग-अलग जेलों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की है। जेल अधिकारियों के मुताबिक, साहिल और अमरदीप को आगरा जेल भेजने के लिए पत्राचार किया गया है। वहीं, मुस्कान और रविता को लखनऊ स्थित नारी बंदी निकेतन भेजने की तैयारी है।अब हाईकोर्ट में दाखिल अपील पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। जेल स्थानांतरण को लेकर संबंधित अधिकारियों के स्तर पर कार्रवाई जारी है।दीपावली से पहले मेरठ में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। शनिवार सुबह 10:30 बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 314 दर्ज किया गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मेरठ इस स्तर के साथ देश के 250 शहरों में सबसे प्रदूषित रहा। उत्तर प्रदेश के गजरौला में AQI 299 दर्ज किया गया और वह दूसरे स्थान पर रहा।AQI का 301 से 400 के बीच होना बहुत खराब श्रेणी में आता है। ऐसे में त्योहार से पहले प्रदूषण का बढ़ना चिंता का विषय है। दीपावली के दौरान आतिशबाजी और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों से हवा की गुणवत्ता पर अतिरिक्त असर पड़ने की आशंका है। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए नियंत्रण के उपायों पर भी सवाल उठ रहे हैं।विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर मेरठ में रोटरी क्लब की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। पुलिस लाइन स्थित अंबेडकर चौराहे से शुरू हुई रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसमें विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया।विद्यार्थियों ने ‘दो बूंद जिंदगी की’ के नारे लगाकर लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक किया। रैली का उद्देश्य पोलियो उन्मूलन के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना और लोगों को जागरूकता अभियान से जोड़ना रहा।मेरठ के आउटर रिंग रोड स्थित सिखेड़ा टोल प्लाजा पर टोल संचालन के विरोध में किसान और मजदूर संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जुटे। भारतीय किसान संगठन (भानु) समेत विभिन्न संगठनों ने मांग की कि आउटर रिंग रोड का निर्माण पूरा होने और किसानों को सर्विस रोड की सुविधा मिलने तक टोल चालू नहीं किया जाए।धरने में शामिल किसानों ने अधिकारियों को बातचीत के लिए दोपहर दो बजे तक का समय दिया। उनका कहना था कि निर्धारित समय तक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो वे एनएच-58 स्थित सिवाया टोल प्लाजा की ओर कूच कर वहां धरना देंगे।किसान संगठनों का विरोध टोल संचालन से पहले सड़क निर्माण पूरा कराने और सर्विस रोड की सुविधा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। आगे की कार्रवाई प्रशासन के साथ वार्ता और संगठन के निर्णय पर निर्भर करेगी।