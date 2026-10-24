मेरठ पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: कोतवाली से लिसाड़ी गेट तक बदले थाना प्रभारी, 40 पुलिसकर्मियों के तबादले

मेरठ में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनहित और प्रशासनिक समायोजन के तहत 40 निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती दी है। इस फेरबदल में कोतवाली, टीपीनगर, दौराला, किठौर, सरधना, कंकरखेड़ा, मेडिकल और लिसाड़ी गेट समेत कई थानों के प्रभारी बदले गए हैं। कुछ अधिकारियों को पुलिस लाइन भेजा गया है, जबकि कई उपनिरीक्षकों को थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश में गैर जनपद स्थानांतरण के कारण पुलिस लाइन भेजे गए अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं।

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