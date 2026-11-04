वेस्ट यूपी से खास खबरें: कहीं डीएम-वकीलों के बीच टकराव तो कहीं किसान टंकी पर चढ़े, प्रदूषण ने भी बढ़ाई चिंता

UP: बिजनौर में डीएम और वकीलों के बीच टकराव, दफ्तर में तोड़फोड़, कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे अधिवक्ता

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बिजनौर कलेक्ट्रेट में बुधवार को जिलाधिकारी और वकीलों के बीच विवाद के बाद हंगामा हो गया। डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे एक अधिवक्ता ने जिलाधिकारी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। इसकी जानकारी मिलते ही जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकील एकजुट हो गए और डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। वकीलों ने डीएम के स्थानांतरण तक आंदोलन जारी रखने की मांग की है।जानकारी के अनुसार, बुधवार को एक वकील प्रार्थना पत्र लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि वहां जिलाधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की। इसकी खबर अन्य अधिवक्ताओं तक पहुंची तो उनमें आक्रोश फैल गया। जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने डीएम कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया।बागपत शुगर मिल में बुधवार को पेराई सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के वर्ष 2027 में मुख्यमंत्री बनने के दावे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि वह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने किसानों को उचित मूल्य देने की बात रखेंगे।गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह ने अखिलेश यादव के 2027 में मुख्यमंत्री बनने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बजाय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भी मुंगेरीलाल के हसीन सपनों की तरह हसीन सपने देख रहे हैं।एआईएमआईएम नेता एसटी हसन के भगवान श्रीराम के जन्म को लेकर दिए गए बयान पर भी गन्ना मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एसटी हसन को भगवान श्रीराम के बारे में जानकारी नहीं है। उनके बेतुके बयानों पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए।एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण का स्तर भी ऊपर जाने लगा है। बुधवार सुबह बागपत का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 308 दर्ज किया गया। इसके साथ ही यहां की हवा रेड जोन में पहुंच गई। मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में भी वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की गई। सुबह और शाम के समय वातावरण में स्मॉग का असर साफ दिखाई देने लगा है।मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में गन्ने के भाव को लेकर किसानों का विरोध सामने आया है। अलीपुर मोरना गांव में बुधवार को तीन किसान अपनी मांगों को लेकर पुरानी पानी की टंकी पर चढ़ गए। उन्होंने गन्ने का भाव 700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने और मिलों के संचालन से पहले मूल्य तय करने की मांग उठाई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नीचे उतरने को तैयार नहीं हुए।मेरठ के स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में सनातन राष्ट्र एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज और विशिष्ट अतिथि अमर उजाला समूह के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री रहे। संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण में सनातन संस्कृति की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान छात्राओं ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भरे।मेरठ में करन पब्लिक स्कूल के मैदान में दो दिवसीय क्रिकेट लीग के पहले दिन ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच रोमांचक मैच खेला गया जिसमें सबसे पहले ग्रुप ए के खिलाड़ियों ने 25 ओवर में 166 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया जबकि लक्ष्य का पीछा करते हुए ग्रुप बी के खिलाड़ियों ने चार ओवर में 20 रन बनाकर एक विकेट खोया और क्रीज पर जम रहे। खेल आयोजक शोभित त्यागी ने बताया कि यह दो दिवसीय क्रिकेट लीग है जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी चयन होंगे। इसके बाद उन्हें बरेली में मैच खेलने का अवसर मिलेगा।