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Meerut News: स्पोर्ट्स फॉर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए वेस्ट यूपी हस्तिनापुर की टीम चयनित

Thu, 10 Sep 2026 07:09 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:09 PM IST
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West UP Hastinapur team selected for the Sports for School cricket tournament.
गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी में हुआ चयन
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फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। स्पोर्ट्स फॉर स्कूल फेडरेशन की ओर से स्पोर्ट्स फॉर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत एक अक्तूबर से हो रही है। टूर्नामेंट में आठ टीम प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें अंडर 14 वर्ग में वेस्ट यूपी हस्तिनापुर की टीम भी प्रतिभाग करेगी। टीम का चयन पिछले दिनों चली ट्रायल प्रक्रिया के आधार पर किया गया।

फेडरेशन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह व क्रिकेट कोच अतहर अली ने बताया कि प्रतियोगिता में ब्रज केसरिया, रुहेलखंड रॉयल्स, अवध लायंस, बुंदेलखंड टाइगर्स, सरयू स्ट्राइकर्स, पूर्वांचल पैंथर, संगम सुपरकिंग्स, वेस्ट यूपी हस्तिनापुर की टीम प्रतिभाग कर रही हैं। इन सभी टीम के बीच मैच एक अक्तूबर से जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ के मैदान पर खेले जाएंगे। अंडर 14 के टूर्नामेंट के बाद अंडर 17 व अंडर 19 वर्ग में स्पोर्ट्स फॉर स्कूल फेडरेशन के मैच नोएडा में होंगे। सभी मैच डे नाइट होंगे।
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