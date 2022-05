{"_id":"628b1c8187bedd7ebc4dd460","slug":"weather-update-west-up-pre-monsoon-rain-in-many-district-in-western-up","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Weather Update: पश्चिमी यूपी में तेज हवा के साथ प्री मानसून बारिश ने दी गर्मी से राहत, कई जगह गिरे पेड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 23 May 2022 11:02 AM IST