{"_id":"6b082c754b10405a610f4750","slug":"weather-in-western-up-pollution-levels-rise-in-meerut-baghpat-muzaffarnagar-and-shamli-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वेस्ट यूपी का मौसम: मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली में बढ़ा प्रदूषण, सांस के रोगी परेशान, आंखों में जलन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। बृहस्पतिवार को मेरठ का एक्यूआई 270 दर्ज किया गया। सुबह प्रदूषण का स्तर 276 तक पहुंच गया था, जबकि शाम को मामूली गिरावट के बावजूद हवा खराब श्रेणी में बनी रही। शहर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुंच गया। जयभीम नगर में एक्यूआई 307 और गंगानगर में 298 दर्ज किया गया। सुबह और शाम स्मॉग का असर अधिक दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है।

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ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह और देर रात ठंड का असर बढ़ गया है। दिन में धूप निकलने से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों का असर बरकरार है। सुबह स्कूल, दफ्तर और कामकाज के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को प्रदूषित हवा के बीच से गुजरना पड़ रहा है। शाम होते ही फिर धुंध और स्मॉग का असर बढ़ने लगता है।



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कई इलाकों में प्रदूषण अधिक

शहर के अलग-अलग निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर अलग-अलग दर्ज किया गया। जयभीम नगर में एक्यूआई 307 रहा, जबकि गंगानगर में 298 दर्ज किया गया। सेक्टर-4सी शताब्दीनगर में 267, पल्लवपुरम में 254 और एमआईटी कॉलेज क्षेत्र में 222 एक्यूआई रहा। प्रमुख शहरों में गाजियाबाद का एक्यूआई 255, मुजफ्फरनगर का 208 और शामली का 207 दर्ज किया गया। बागपत में अपेक्षाकृत कम 172 एक्यूआई रहा।

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मौसम का हाल

बृहस्पतिवार को मोदीपुरम में अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात के तापमान में गिरावट से सर्दी बढ़ रही है। सुबह और शाम ठंड अधिक महसूस हो रही है, जबकि दिन में धूप निकलने से राहत मिल रही है। सीजन में दूसरी बार रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है।