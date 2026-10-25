वेस्ट यूपी का मौसम: रात में चली हवा से बदला मौसम, प्रदूषण अभी भी खतरे के स्तर पर, सावधान रहें सांस के रोगी
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 25 Oct 2026 12:00 PM IST
सार
Meerut News: रविवार को मेरठ का एक्यूआई 214 और बागपत में 114 दर्ज दर्ज किया गया। वहीं रात में ठंड बढ़ रही है, जबकि दिन अभी भी गर्म है। नवंबर माह शुरू होते ही दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
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विस्तार
रात में चली हवा के कारण मौसम में बदलाव आया है। हवा की गति बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में गिरावट दर्ज की गई है। मेरठ में एक्यूआई 214 और बागपत में 114 दर्ज किया गया है। हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में कुछ राहत मिली है, हालांकि मेरठ की हवा अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है।
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पिछले कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा था। रात में हवा चलने से वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों के फैलाव में मदद मिली, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। रविवार को मेरठ की तुलना में बागपत में एक्यूआई का स्तर काफी कम रहा। हालांकि, प्रदूषण से पूरी तरह राहत मिलने की स्थिति अभी नहीं है।
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मौसम में बदलाव से मिल सकती है राहत
मौसम में बदलाव और हवा की गति प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करती है। हवा चलने से प्रदूषक कणों का जमाव कम हो सकता है, जबकि हवा की गति धीमी होने पर प्रदूषण दोबारा बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम और हवा की दिशा प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करेगी। लोगों को सुबह और शाम के समय प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने तथा सांस संबंधी परेशानी होने पर बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।
मौसम में बदलाव और हवा की गति प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करती है। हवा चलने से प्रदूषक कणों का जमाव कम हो सकता है, जबकि हवा की गति धीमी होने पर प्रदूषण दोबारा बढ़ने की आशंका रहती है। ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम और हवा की दिशा प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करेगी। लोगों को सुबह और शाम के समय प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने तथा सांस संबंधी परेशानी होने पर बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की जरूरत है।