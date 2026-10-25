वेस्ट यूपी का मौसम: रात में चली हवा से बदला मौसम, प्रदूषण अभी भी खतरे के स्तर पर, सावधान रहें सांस के रोगी

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रात में चली हवा के कारण मौसम में बदलाव आया है। हवा की गति बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में गिरावट दर्ज की गई है। मेरठ में एक्यूआई 214 और बागपत में 114 दर्ज किया गया है। हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में कुछ राहत मिली है, हालांकि मेरठ की हवा अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है।

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पिछले कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा था। रात में हवा चलने से वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों के फैलाव में मदद मिली, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। रविवार को मेरठ की तुलना में बागपत में एक्यूआई का स्तर काफी कम रहा। हालांकि, प्रदूषण से पूरी तरह राहत मिलने की स्थिति अभी नहीं है।



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