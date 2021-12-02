Baghpat News: दो कारें भिड़ी, एयरबैग खुलने से बची जान

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विशाल शर्मा ने बताया कि शनिवार की सुबह कार से दिल्ली से सहारनपुर जा रहे थे।दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर काठा टोल प्लाजा के पास पहुंचे तो सामने से गलत दिशा में आ रही कार से भिड़ंत हो गई। कार की खिड़की खोली तो उसमें एक महिला और युवक बैठे हुए थे। आरोप लगाया कि दोनों नशे में थे, जो सही से बोल भी नहीं पाए। पुलिसकर्मियों ने क्षतिग्रस्त कार को एक्सप्रेसवे से हटवाया। इस मामले में जांच अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर राकेश निवासी गुरुग्राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।उसका मेडिकल कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में मुंह से शराब की बदबू आने की पुष्टि हुई है।