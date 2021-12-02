Baghpat News: बंद मकान से तीन लाख नकद और जेवरात चोरी

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मकान मालिक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आशीष ने बताया कि शुक्रवार को वह अपने परिवार के साथ अपनी बहन की ससुराल में सोनीपत एक तेरहवीं में गया था।

दोपहर में वापस लौटे तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और घर में सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ था। बताया कि अलमारी में रखी सोने की चेन, अंगूठी, कुंडल, चांदी के जेवरात, 15 तोले चांदी व तीन लाख रुपये चोरी कर लिए। विवेचना अधिकारी एसआई रामकुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

बड़ौत। नगर की चौधरी चरण सिंह कॉलोनी में शुक्रवार को आशीष के मकान का ताला तोड़कर तीन लाख रुपये व जेवरात चोरी कर लिए गए।