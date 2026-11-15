Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Waterlogging on the main road connecting the police station, tehsil office, and municipal office.

Meerut News: थाना-तहसील और पालिका को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर जलभराव

Sun, 15 Nov 2026 09:29 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:29 PM IST
विज्ञापन
Waterlogging on the main road connecting the police station, tehsil office, and municipal office.
सरधना। नगर के टाउन हॉल रोड पर भरा गंदा पानी, राहगीरों और वाहन चालकों को उठानी पड़ रही परेशानी। 
- टाउन हॉल रोड पर गंदे पानी से गुजरने को मजबूर राहगीर, नालों की सफाई नहीं होने से बढ़ी परेशानी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। नगर के प्रमुख टाउन हॉल रोड पर जलभराव ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क पर जगह-जगह गंदा पानी जमा होने से वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़क किनारे फैली गंदगी और कूड़े के ढेर ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।

टाउन हॉल रोड नगर का प्रमुख मार्ग है। इसी रास्ते पर थाना सरधना, तहसील, नगर पालिका कार्यालय, डाकघर और चेयरमैन का आवास स्थित है। इसके अलावा पूर्व विधायक का आवास, ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च और कई बैंक भी इसी मार्ग पर हैं। प्रतिदिन हजारों लोगों का यहां से आवागमन होता है। इसके बावजूद सड़क पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। स्थानीय निवासी राशिद, सोनू सैनी, साबिर, आदिल, राहुल, विक्की, पंकज और खालिद ने बताया कि सड़क पर जमा गंदे पानी के कारण दोपहिया वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होती है। पैदल चलने वालों को भी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार गंदे पानी के छींटे राहगीरों और दुकानदारों पर पड़ जाते हैं। लोगों का कहना है कि नगर के इतने महत्वपूर्ण मार्ग पर जलभराव की समस्या बनी रहना पालिका की सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने नालों की नियमित सफाई कराने और जलभराव का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। चेयरपर्सन सबीला बेगम का कहना है कि समस्या के निस्तारण के लिए सफाईकर्मियों को लगाया गया है। जल्द समाधान कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed