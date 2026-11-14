Meerut News: वसीम आलम बने सपा के नगर अध्यक्ष

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लावड़। समाजवादी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए नगर पंचायत लावड़ में वसीम आलम को नगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें नगर में संगठन का विस्तार करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी है। सपा जिलाध्यक्ष कर्मवीर सिंह गुमी ने वसीम आलम को मनोनयन पत्र जारी किया। वसीम आलम ने पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। संवाद