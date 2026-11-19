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सरधना। ब्लॉक परिसर में बृहस्पतिवार को सरधना नगर मंडल भाजपा की बैठक हुई। मंडल अध्यक्ष विनोद जैन की अध्यक्षता में मतदाता सूची पुनरीक्षण और बूथों को मजबूत बनाने की रणनीति बनी। विनोद जैन ने पदाधिकारियों से चुनाव प्रबंधन की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि चुनाव में अब करीब 90 दिन शेष हैं। कार्यकर्ताओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं आमजन तक पहुंचाने के निर्देश मिले। उन्हें घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने को कहा गया। नए मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई पात्र व्यक्ति सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। पदाधिकारियों को अपने बूथों पर संगठनात्मक गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विधानसभा विस्तारक पुष्पेंद्र, महामंत्री सुभाष वेद प्रकाश समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।