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Meerut News: रुहासा में वालीबाल प्रतियोगिता, खरड़ की टीम बनी विजेता

Wed, 11 Nov 2026 07:06 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 07:06 PM IST
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Volleyball tournament in Ruhasa; Kharar team emerges as winner
दौराला - रुहासा गांव में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करते। स्रोत : आयोजक
संवाद न्यूज एजेंसी
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दौराला। रुहासा गांव में दो दिवसीय वालीबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आसपास के गांवों की 32 टीमों ने प्रतिभाग किया। रोमांचक मुकाबलों के बाद खरड़ गांव की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि बसेड़ा की टीम दूसरे और छिलौरा की टीम तीसरे स्थान पर रही।

प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। छिलौरा के अंशु को बेस्ट शूटर, भगत को बेस्ट डिफेंडर और अंशुमन को बेस्ट नेटर चुना गया। विजेता टीमों को अतिथियों ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि विधायक अतुल प्रधान ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की प्रतियोगिताएं युवाओं को खेलों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा निखारने का बेहतर माध्यम हैं। विशिष्ट अतिथि मुकेश चौहान और मुनेश सिंह ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। आयोजन में सामिक रिजवी, छोटू चौधरी, केपी जाटव, शहबा रिजवी, बॉबी चौधरी आदि का सहयोग रहा।
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