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Meerut News: रक्षाबंधन स्नेह मिलन में गूंजी भाईचारे की आवाज, हिंदू-मुस्लिम एकता का दिया संदेश

Sat, 19 Sep 2026 07:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:34 PM IST
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Voices of brotherhood resonated at the Raksha Bandhan get-together, conveying a message of Hindu-Muslim unity.
खरखौदा में लालू चेयरमैन फार्म हाउस में आयोजित रक्षाबंधन इसने मिलन कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि (
संवाद न्यूज एजेंसी
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खरखौदा। त्यागी समाज साझा विरासत न्यास की ओर से शनिवार को लल्लू सिंह त्यागी फॉर्म हाउस में पारिवारिक रक्षाबंधन स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने एक साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाकर आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में विभिन्न समाजों के गणमान्य लोगों ने शामिल होकर सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का संकल्प लिया।
वक्ताओं ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के स्नेह का पर्व ही नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, विश्वास और आपसी सद्भाव को मजबूत करने का अवसर भी है। ऐसे आयोजनों से विभिन्न समुदायों के बीच आपसी संबंध मजबूत होते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है।
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मुख्य अतिथि सूर्य प्रकाश टोंक, डॉ. कपिल त्यागी और सीमा खान त्यागी रहे। संयोजक महेश त्यागी कौल, डॉ. फुरकान त्यागी और अजय त्यागी तथा सह-संयोजक राहुल त्यागी बिजौली और जितेंद्र त्यागी कैली ने आयोजन में सहयोग किया।
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इस दौरान विक्रांत त्यागी स्याना, शाबुर त्यागी, नफीस खान राधना, अब्दुल वहाब असीलपुर, सलमान त्यागी बहड़ौड़ा, डॉ. राहत अली, श्वेता त्यागी, अशरफ त्यागी बड़गांव, अकीदत अली त्यागी जड़ौदा और फरीद त्यागी जिसोरा आदि मौजूद रहे।
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