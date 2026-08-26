Meerut News: विपिन कुमार भाटी बने गुर्जर देवसेना के प्रदेश अध्यक्ष
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 06:03 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 06:03 PM IST
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बहसूमा। अखिल भारतीय गुर्जर देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धन्नालाल तेंडवा ने संगठन का विस्तार करते हुए गांव झुनझुनी निवासी विपिन कुमार भाटी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने भाटी की सामाजिक सक्रियता, समाजसेवा और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। नियुक्ति के साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी के गठन का अधिकार भी दिया गया है। विपिन कुमार भाटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताते हुए कहा कि जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में संगठन की मजबूत टीम गठित की जाएगी। युवाओं को संगठन से जोड़ने के साथ समाज के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक जागरूकता और कल्याणकारी कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता होगी। भाटी की नियुक्ति पर गुर्जर समाज के लोगों और देवसेना कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है।
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