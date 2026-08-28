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मेरठ: कक्षा में बेकाबू हुआ शिक्षक, 10वीं के छात्र पर दनादन बरसाए घूंसे-थप्पड़, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल

Fri, 28 Aug 2026 05:25 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 28 Aug 2026 05:25 PM IST
सार

मेरठ स्थित हस्तिनापुर कस्बे के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र को शिक्षक ने पूरी क्लास के सामने बुरी तरह पीटा। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों ने प्रधानाचार्य से शिकायत की, वहीं थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

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Meerut: Teacher loses control in class, rains punches and slaps on a Class 10 student; video viral
छात्र को पीटता शिक्षक। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हस्तिनापुर कस्बे के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा 10 के 13 वर्षीय छात्र की शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया। छात्र के परिजनों ने कॉलेज पहुंचकर प्रधानाचार्य से शिकायत करने के साथ ही शिक्षक के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
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मकदूमपुर कॉलोनी निवासी छात्र पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ता है। परिजनों के अनुसार, बृहस्पतिवार दोपहर करीब 12 बजे कॉलेज के एक शिक्षक कक्षा में पहुंचे और किसी बात को लेकर छात्र की पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि शिक्षक ने छात्र को थप्पड़, लात-घूंसों से पीटा। छात्र के चीखने-चिल्लाने के बावजूद लगतार उस पर थप्पड़ और घूंसे मारे गए। घटना के बाद छात्र के शरीर में गुम चोटें आईं और वह मानसिक रूप से परेशान है।
 
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छात्र की पिटाई का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जो कि बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में शिक्षक छात्र के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। पिता का आरोप है कि शिक्षक पहले से ही उनके बेटे को बिना वजह डांटते-फटकारते थे। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि शिक्षक ने छात्र को स्कूल से नाम काटने की धमकी दी है।
 
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प्रधानाचार्य अमित कुमार से शिकायत
घटना की जानकारी मिलने पर छात्र के परिजन कॉलेज पहुंचे और प्रधानाचार्य अमित कुमार से शिकायत की। इसके बाद पिता ने थाना हस्तिनापुर में शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो और अन्य तथ्यों की जांच की जाएगी, उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

ये बोले प्रधानाचार्य 
प्रधानाचार्य अमित कुमार ने बताया कि छात्र के परिजनों ने शिक्षक द्वारा पिटाई की शिकायत की है। मामले की जानकारी की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
 
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