Meerut News: इलाहाबाद की मढैया में जमीन बंटवारे पर खूनी संघर्ष, महिलाओं सहित सात घायल

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मुंडाली। थाना मुंडाली क्षेत्र के गांव इलाहाबाद की मढैया में पारिवारिक जमीन के बंटवारे को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और मारपीट हुई। इस घटना में महिलाओं सहित सात लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की ओर से मुंडाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।गांव इलाहाबाद की मढैया में एक ही परिवार के लोगों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर काफी समय से न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। इसी विवाद के चलते पवन और सोनू के बीच झगड़ा हो गया। सोनू ने तहरीर में बताया कि पवन ने उन्हें राजीनामे की बात करने के लिए अपने घर बुलाया था। सोनू अपनी पत्नी और बेटे के साथ पवन के घर पहुंचे, जहां पवन, सोबिन, बालकराम और दुर्गेश ने उन पर हमला कर दिया। हमले में वे घायल हो गए और किसी तरह जान बचाकर मौके से भागे।दोनों पक्षों ने दर्ज कराई रिपोर्टवहीं, दूसरे पक्ष पवन ने तहरीर दी कि वह अपने घर पर मौजूद थे, तभी सोनू, पंकज, संदीप, नरेश और विजय लाठी-डंडों व असलहे लेकर जबरन उसके घर में घुस आए। उन्होंने पवन की मां दुर्गेश, बहन राखी, संतोष और स्वाति पर डंडों से हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब उनकी जान बच सकी। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर गए हैं।सीओ किठौर दिव्य ज्योति राय ने कहा कि दोनों पक्षों का पारिवारिक जमीन विवाद चल रहा है, जो एसडीएम कोर्ट में लंबित है। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच चल रही है और जांच के उपरांत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।