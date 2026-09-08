Meerut News: कथावाचक पर झूठे आरोप लगाने से ग्रामीणों में आक्रोश

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फलावदा। कस्बे के एक शिव मंदिर के कथावाचक आचार्य पर झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। घटना से नगर व देहात क्षेत्र के श्रद्धालुओं और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को कस्बे के लोग थाने पहुंचे और थानाध्यक्ष को सामूहिक प्रार्थनापत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।भोपाल सिंह नैडू, ब्रजवीर सिंह नागोरी, गौरव राणा, भाजपा नेता सुभाष प्रधान, मनोज जाटव, सतबीर सैनी, योगेंद्र कुमार, अनुज कुमार, मोनू पंवार, व्यापारी नेता सुनील बिश्नोई, सुधीर कुमार आदि ने बताया कि 12 वर्षों से मंगलवार को श्री बूढ़ा शिव मंदिर में हनुमानजी की पूजा-अर्चना, चोला चढ़ाने और भजन-कीर्तन का आयोजन करते आ रहे हैं। इस धार्मिक कार्य में क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यापारी व कथावाचक आचार्य बृजमोहन विश्नोई का विशेष सहयोग रहता है।उक्त लोगों ने आरोप लगाया कि कस्बे के लोगों ने आचार्य बृजमोहन विश्नोई पर चोला चढ़ाने के नाम पर अवैध धन उगाही करने और तंत्र-विद्या के जरिये महिलाओं व युवतियों का शोषण करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि आरोपियों ने इस झूठे प्रचार को फेसबुक व स्थानीय समाचार पत्रों में छपवा कर मंदिर एवं आचार्य की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया। घटना के संबंध में थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है।सीओ मवाना पंकज लवानिया का कहना है मामले की जांच कराई जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।