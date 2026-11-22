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सरूरपुर। जसड़-सुल्तान नगर गांव में रिक्शा स्टैंड के पास रास्ते पर कई महीनों से जलभराव की समस्या है। गंदा पानी भरा होने से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों को मजबूरी में इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है।ग्रामीणों नौशाद परवेज, कासिम, गुलफाम और सलीम ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। इससे राहगीरों को आवागमन में दिक्कत होती है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। बच्चों को इसी गंदे पानी से स्कूल जाना पड़ता है। जलभराव के कारण गंदगी और दुर्गंध भी फैल रही है। इससे आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।ग्राम प्रधान अफजाल का कहना है कि रास्ते की कई बार सफाई कराई गई है। डेयरी संचालक पशुओं का गोबर नाली में बहा देते हैं। जिससे नाली बंद हो जाती है और पानी सड़क पर बहने लगता है। अफजाल ने जल्द ही सफाई कर्मचारियों को लगाकर समस्या समाधान का आश्वासन दिया।