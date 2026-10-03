Meerut News: आज तीर्थ नगरी में जुटेंगे ग्राम प्रधान

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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। ग्राम प्रधानों के मानदेय, पंचायत सहायकों के मानदेय और विकास कार्यों के भुगतान में देरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों की बैठक हस्तिनापुर में रविवार को होगी। बैठक में मवाना हस्तिनापुर क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों के शामिल होंगे।सैफपुर कर्मचंदपुर की ग्राम प्रधान मोनिका भाटी ने बताया कि प्रशासक नियुक्त होने के बाद ग्राम प्रधानों का मानदेय रोक दिया गया हैं, जबकि पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाया गया है। प्रधानों ने पंचायत सहायकों के मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए मिलने वाली धनराशि से करने पर भी आपत्ति जताई है। उनकी मांग है कि पंचायत सहायकों का मानदेय सरकार अपने स्तर से उपलब्ध कराए, ताकि ग्राम पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित न हों।इसके अलावा नई भुगतान व्यवस्था में हो रही देरी और मनरेगा के तहत कराए गए पक्के कार्यों का भुगतान नहीं होने का मुद्दा भी बैठक में उठाया जाएगा। प्रधानों के अनुसार इन समस्याओं के कारण ग्राम पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बैठक मवाना-हस्तिनापुर मार्ग स्थित संस्कार फार्म हाउस पर होगी। बैठक में समस्याओं पर विचार-विमर्श के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों से बैठक में पहुंचने की अपील की है।