Meerut News: विद्या विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने जीते पदक
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 08:07 PM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 08:07 PM IST
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मेरठ। आईआईटी कानपुर में कालेज खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मेरठ के विद्या विश्वविद्यालय के छात्रों ने दो पदक जीते। इसमें अभिनव तोमर ने ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में स्वर्ण और छात्रा कशिश ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। इस मौके पर विवि के चांसलर प्रदीप कुमार, प्रो-चांसलर विशाल जैन, डॉ. हीरेन दोशी आदि ने उन्हे बधाई दी। संवाद
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