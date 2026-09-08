Meerut News: पीड़ित का मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए पांच लाख
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 10:37 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 10:37 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र के मोहकमपुर निवासी अशोक कुमार गुप्ता साइबर ठगी का शिकार हो गए। साइबर ठग ने उसका मोबाइल हैक कर बैंक खाते से कई बार में करीब पांच लाख रुपये निकाल लिए।
मोहकमपुर निवासी अशोक कुमार गुप्ता ने रविवार को टीपीनगर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि 6 सितंबर उनके मोबाइल नंबर पर एक अनजान कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को एक निजी बैंक का कर्मचारी बताया और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी के नाम पर उनसे बातचीत शुरू कर दी। कुछ देर बातचीत के बाद उनका मोबाइल हैक हो गया।
पीड़ित के मुताबिक, मोबाइल हैक होने के बाद उनके बैंक खाते से अलग-अलग समय पर रकम निकलती रही। जब मोबाइल पर लगातार रुपये कटने के मैसेज आए तो उन्होंने बैंक से संपर्क कर खाते की जानकारी ली। जांच में पता चला कि खाते से करीब पांच लाख रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सीओ बृह्मपुरी रामप्रकाश ने बताया कि थाने की साइबर टीम मामले की जांच कर रही है।
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मेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र के मोहकमपुर निवासी अशोक कुमार गुप्ता साइबर ठगी का शिकार हो गए। साइबर ठग ने उसका मोबाइल हैक कर बैंक खाते से कई बार में करीब पांच लाख रुपये निकाल लिए।
मोहकमपुर निवासी अशोक कुमार गुप्ता ने रविवार को टीपीनगर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि 6 सितंबर उनके मोबाइल नंबर पर एक अनजान कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को एक निजी बैंक का कर्मचारी बताया और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी के नाम पर उनसे बातचीत शुरू कर दी। कुछ देर बातचीत के बाद उनका मोबाइल हैक हो गया।
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पीड़ित के मुताबिक, मोबाइल हैक होने के बाद उनके बैंक खाते से अलग-अलग समय पर रकम निकलती रही। जब मोबाइल पर लगातार रुपये कटने के मैसेज आए तो उन्होंने बैंक से संपर्क कर खाते की जानकारी ली। जांच में पता चला कि खाते से करीब पांच लाख रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। सीओ बृह्मपुरी रामप्रकाश ने बताया कि थाने की साइबर टीम मामले की जांच कर रही है।
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