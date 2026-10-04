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Meerut News: युवा साथी के निधन पर वाल्मीकि शोभायात्रा स्थगित, मंदिर में होगा सत्संग और भंडारा

Sun, 04 Oct 2026 07:25 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 07:25 PM IST
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Valmiki procession postponed following the passing of a young fellow member; *Satsang* and *Bhandara* to be held at the temple.
वाल्मीकि जयंती को लेकर आयोजित बैठक में मौजूद वाल्मीकि समाज के लोग स्रोत संवाद
हस्तिनापुर। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष कस्बे में निकलने वाली वाल्मीकि शोभायात्रा इस बार स्थगित रहेगी। रविवार को वाल्मीकि समाज की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। समाज के युवा साथी शुभम के सड़क हादसे में आकस्मिक निधन के चलते इस वर्ष शोभायात्रा नहीं निकालने का निर्णय लिया गया है।
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बैठक रामपाल वैद्य की अध्यक्षता में हुई। वक्ता रामानंद ने कहा कि कुछ दिन पहले युवा साथी शुभम का सड़क हादसे में आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन से समाज में शोक का माहौल है। इसी के चलते इस वर्ष शोभायात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। विशाल गहलौत ने बताया कि शोभायात्रा के स्थान पर मंदिर परिसर में सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
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नरेश छजलाने ने कहा कि कार्यक्रम के लिए केवल समाज के लोगों से ही चंदा एकत्र किया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि कार्यक्रम में किसी बाहरी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया जाएगा और महर्षि वाल्मीकि जयंती सादगी व औपचारिक रूप से मनाई जाएगी। बैठक में राजेश जीनवाल, अशोक वैद्य, नरेश टांक, संजय जीनवाल, अक्षय टांक, ज्ञानचंद, भीकम, अनमोल पूर्वा आदि मौजूद रहे।
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