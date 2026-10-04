मेरठ: मां ने तय किया रिश्ता, तो प्रेमी के साथ गई युवती, नगदी और जेवर भी ले गई; नवंबर में होनी थी शादी

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परतापुर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां रिश्ता पक्का होने और नवंबर माह में शादी तय होने के बावजूद एक युवती अपने प्रेमी के साथ घर में रखे लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नगदी लेकर लापता हो गई। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

परतापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी पुत्री का रिश्ता पक्का हो चुका था और आगामी नवंबर माह में बरात आनी तय हुई थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं कि बीते एक अक्तूबर को सुबह करीब 10 बजे युवती अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई।



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परिजनों ने जब उसकी तलाश शुरू की और घर की छानबीन की, तो अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात व नगदी गायब मिली। पीड़ित परिवार के अनुसार, युवती अपने साथ सोने की तीन अंगूठियां, दो जोड़ी सोने के झुमके, एक तौले की सोने की चेन, तीन जोड़ी चांदी की पायल, 69 हजार रुपये कैश और कपड़े समेटकर ले गई है।

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तीन महीने पहले भी प्रेमी के साथ पकड़ी गई थी युवती

पीड़ित मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी का जानी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी कुणाल नाम के युवक के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। करीब तीन महीने पहले भी दोनों को एक साथ पकड़ा गया था। आरोप है कि रिश्ता पक्का होने के बाद भी कुणाल युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

