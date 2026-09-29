Meerut News: यूपीआईटीएस 2026 में छाया मेरठ, रेवड़ी-गजक से लेकर स्पोर्ट्स गुड्स तक मचाई धूम

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... हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, एग्री-स्टार्टअप और रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी को मिले बड़े ऑर्डरमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ।उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2026 के पांचवें दिन मंगलवार को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट पूर्ण हुआ । 25 से 29 सितंबर तक चले इस ट्रेड शो में मेरठ के उद्यमियों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। जिले से 50 से अधिक उद्यमियों ने ओडीओपी, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स और ओडीओसी योजनाओं के तहत विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया।पहली बार वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन (ओडीओसी) के लिए विशेष फूड कोर्ट बनाया गया था। इसमें मेरठ की प्रसिद्ध रेवड़ी, गजक और नानखटाई ने देशी-विदेशी खरीदारों का ध्यान खींचा। ऑस्ट्रिया, जापान और रूस समेत छह पार्टनर देशों के प्रतिनिधियों ने मेरठ के स्टॉल पर उत्पादों का स्वाद लिया और पैकेजिंग व निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा की।मेरठ के हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, एग्री-स्टार्टअप और रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े उत्पादों को भी खरीदारों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और कई उद्यमियों को बड़े ऑर्डर मिले। ट्रेड शो में 2000 से अधिक प्रदर्शक, 85 देशों से 525 अंतरराष्ट्रीय खरीदार, करीब 1.40 लाख घरेलू बी2बी खरीदार और 3.50 लाख से अधिक बी2सी विजिटर पहुंचे।चैंबर फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एमएसएमई के सचिव आशुतोष अग्रवाल ने कहा कि यूपीआईटीएस जैसे मंचों से मेरठ के स्थानीय उत्पादों को सीधे विदेशी बाजार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। इससे जिले में रोजगार और निर्यात बढ़ने की संभावनाएं मजबूत होंगी। उन्होंने बताया कि इस आयोजन से मेरठ के उद्यमियों को करोड़ों रुपये के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर मिले।