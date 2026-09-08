Meerut News: मोबाइल लूट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

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एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि आठ सितंबर को इरशाद निवासी हुसैनाबाद भनवाड़ा, थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर ने टीपीनगर थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि वह कार में सवार थे। इस दौरान दो लोगों ने झपट्टा मारकर मोबाइल लूट लिया। इस मामले में टीपीनगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने योगेश निवासी सुनारों की धर्मशाला ब्रह्मपुरी और शुभम निवासी पंजाया ब्रह्मपुरी को गिरफ्तार किया है। मोबाइल और एक कार बरामद की है। संवाद

मेरठ। टीपीनगर पुलिस ने मोबाइल लूट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल और एक कार बरामद की है।