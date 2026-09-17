Meerut News: भूपगढ़ी के नाली विवाद में दो आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

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जानी खुर्द। भूपगढ़ी गांव में पशु डेयरी का गंदा पानी और गोबर सरकारी नाली में बहाने को लेकर हुए खूनी संघर्ष के मामले में जानी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि गांव भूपगढ़ी के जंगल में नाली में गोबर और गंदा पानी बहाने को लेकर दो पक्षों में लाठी-डंडे चले थे, जिसमें भूपगढ़ी निवासी किसान नवीन और वंश घायल हो गए थे। पीड़ित नवीन पक्ष के निशांत की तहरीर पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के तैमूर, आबिद, साजिद, ताहिद और जावेद निवासीगण सिसौला कला को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने नामजद आरोपियों में से तैमूर और आबिद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस बाकी नामजद आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।