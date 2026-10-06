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Meerut News: एनएच-34 में ट्रक ने ई-रिक्शा में टक्कर मारी, तीन घायल

Tue, 06 Oct 2026 08:26 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:26 PM IST
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Truck hits e-rickshaw on NH-34; three injured.
- सलारपुर में बहचौला फ्लाईओवर पर हुआ हादसा
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- फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी

गंगानगर। मेरठ-पौडी एनएच-34 सलारपुर स्थित बहचौला इंटरचेंज पर तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। इसमें चालक सहित दो सवारी घायल हो गईं। ट्रक मौके पर छोड़ चालक फरार हो गया।

फलावदा निवासी धर्मेंद्र ई-रिक्शा से सवारी लेकर मेरठ आ रहा था। बहचौला इंटरचेंज पर सर्विस रोड से मेन रोड पर मुड़ रहे ट्रक ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। इसमें चालक धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, दो सवारी भी घायल हुईं। राहगीरों ने घायल चालक को रजपुरा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, ट्रक मौके पर छोड़कर चालक भाग गया। गंगानगर पुलिस ने दोनों वाहनों को थाने पहुंचाया। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह का कहना है कि घटना में तीन लोग घायल हुए है। ट्रक नंबर के आधार पर चालक की पहचान की जा रही है।
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