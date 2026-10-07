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Meerut News: एंबुलेंस को धक्का लगाते समय ट्रक चालक की दूसरे वाहन की टक्कर से हुई मौत

Wed, 07 Oct 2026 10:04 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:04 PM IST
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Truck driver killed after being struck by another vehicle while pushing an ambulance.
नोट- मुजफ्फरनगर के ध्यानार्थ
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- नंगली आजड़ गेट के सामने दिल्ली-दून हाईवे पर हुआ हादसा, सीसीटीवी से वाहन की तलाश
संवाद न्यूज एजेंसी
दौराला(मेरठ )। खराब एंबुलेंस को दिल्ली-दून हाईवे पर धक्का देकर स्टार्ट कराने की कोशिश कर रहे ट्रक चालक की बुधवार सुबह किसी वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा सकौती क्षेत्र में नंगली आजड़ गेट के सामने हुआ। टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से भाग निकला। सूचना पर पहुंची दौराला थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी भेज दिया और हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी।
सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि बुधवार तड़के करीब तीन बजे नंगली आजड़ गेट के पास एंबुलेंस अचानक खराब हो गई थी। रात का समय होने के कारण चालक शिवम ने आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों से मदद मांगी। इसी दौरान वहां खड़े डंफर चालक इसरार से उसने सहायता मांगी। इसरार मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नावला गांव का रहने वाला था।
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इसरार एंबुलेंस को पीछे से धक्का देकर स्टार्ट कराने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान हाईवे से गुजर रहे एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में इसरार की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद वाहन चालक वाहन समेत फरार हो गया। एंबुलेंस चालक शिवम ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा।
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सीओ ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पुलिस हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान करने में जुटी है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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