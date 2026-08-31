Meerut News: ट्यूबवेलों से ट्रांसफार्मर और तार चोरी, किसानों में रोष
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:17 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:17 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। चिरौड़ी जंगल फीडर क्षेत्र के अलीपुर, मछरी, चिरौड़ी, सुरानी समेत आसपास के गांवों में किसानों के ट्यूबवेलों से विद्युत ट्रांसफार्मर और बिजली के तार चोरी होने की लगातार घटनाओं से किसानों में रोष है। किसानों का कहना है कि चोरी की घटनाओं के कारण ट्यूबवेल बंद पड़े हैं और सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। साथ ही किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
भारतीय किसान यूनियन (किसान क्रांति) के जिलाध्यक्ष निखिल राव ने बताया कि किसानों ने चोरी की घटनाओं की जानकारी कपसाड़ बिजलीघर के जेई को लिखित रूप से दी है। इसके बाद मौके का निरीक्षण भी कराया गया, लेकिन संगठन का आरोप है कि अभी तक चोरी की घटनाओं का खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।
संगठन ने चेतावनी दी कि यदि चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा नहीं हुआ और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों के साथ एसएसपी मेरठ कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
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सरधना। चिरौड़ी जंगल फीडर क्षेत्र के अलीपुर, मछरी, चिरौड़ी, सुरानी समेत आसपास के गांवों में किसानों के ट्यूबवेलों से विद्युत ट्रांसफार्मर और बिजली के तार चोरी होने की लगातार घटनाओं से किसानों में रोष है। किसानों का कहना है कि चोरी की घटनाओं के कारण ट्यूबवेल बंद पड़े हैं और सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। साथ ही किसानों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
भारतीय किसान यूनियन (किसान क्रांति) के जिलाध्यक्ष निखिल राव ने बताया कि किसानों ने चोरी की घटनाओं की जानकारी कपसाड़ बिजलीघर के जेई को लिखित रूप से दी है। इसके बाद मौके का निरीक्षण भी कराया गया, लेकिन संगठन का आरोप है कि अभी तक चोरी की घटनाओं का खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है।
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संगठन ने चेतावनी दी कि यदि चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा नहीं हुआ और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों के साथ एसएसपी मेरठ कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
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