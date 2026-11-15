Meerut: फिर चली तबादला एक्सप्रेस, दो दरोगा लाइन हाजिर, 274 के हुए तबादले

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मेरठ एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने 274 दरोगा के तबादले किए है। काफी थानों की चौकी में तैनात दरोगा को हटा दिया गया है। दौराला थाने में तैनात दरोगा अनुज कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। इसके साथ ही सरधना की नानू पुल चौकी प्रभारी विपिन कुमार को भी लाइन हाजिर किया गया है। विज्ञापन



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चौकियों पर लंबे समय से तैनात थे दरोगा

इसके अलावा सिविल लाइन, परतापुर, लालकुर्ती, महिला थाना, सरूरपुर, देहली गेट, किठौर, सदर बाजार, नौचंदी और मेडिकल की चौकी में तैनात लंबे समय से तैनात दरोगाओं का तबादला दूसरी चौकी में किया गया है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि लंबे समय से एक ही चौकी पर जमे चौकी प्रभारियों को हटाया गया है।

मेरठ रेंज में 102 निरीक्षकों के तबादले के बाद एक ही दिन में दूसरी तबादला एक्सप्रेस चली और मेरठ में 274 उप निरीक्षकों का भी तबादला किया गया। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने दो को लाइन हाजि़र करने के साथ उन दरोगाओं का तबादला किया जो लंबे समय से एक ही चौकी पर तैनात थे।